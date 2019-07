Dozza, agente penitenziario si toglie la vita: presto una fiaccolata in città

Aveva 35 anni e si è tolto la vita nella sua casa di orgine un poliziotto in servizio presso il carcere della Dozza di Bologna.

"Si era sempre mostrato umanamente e professionalmente disponibile verso i suoi colleghi, con senso del dovere per il suo lavoro" scrive in una nota Gianluca Giliberti, Segretario Regionale Emilia Romagna del Si.N.A.P.Pe Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria "non possiamo accettare un ennesimo suicidio, proviamo rabbia e profondo dolore".

Giliberti sottolinea che da tempo, il sindacato "chiede l'istituzione di punti di ascolto psicologico presso ogni Istituto, al fine di prevenire e fronteggiare eventuali problemi di stress lavorativo e/o burnout tra gli operatori. Restiamo tra i Corpi di Polizia con numero più elevato di suicidi registrati ogni anno".

Per il segretario Si.N.A.P.Pe "il carcere è una macchina articolata, con molteplici difficoltà e precarietà che vanno fronteggiate quotidianamente, spesso con scarse risorse e strumenti utili.Auspichiamo - conclude - che l'Amministrazione Penitenziaria prenda in carico seriamente questa piaga, con giusti interventi da porre in loco - e non con un mero numero verde nazionale - a tutela del sacrosanto diritto alla vita dei lavoratori. Sensibilizzeremo, senza mezzi termini, le Autorità locali con una fiaccolata di solidarietà".

A fine aprile Agente di Polizia Penitenziaria si suicida, il Sappe: 'Ministro Bonafede, se ci sei, batti un colpo'

„un giovane agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, da poco trasferito a Bologna, si era tolto la vita.