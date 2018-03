Scuole chiuse anche a Bologna per allerta gelicidio

Dopo l'allerta gelicidio, diramata dalla protezione civile, il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha deciso la chiusura delle scuole nella giornata di domani, venerdì 2 marzo 2018. Lo comunica una nota del Comune nella quale si legge che " venerdì 2 marzo 2018, sarà sospesa l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado e in tutti i servizi educativi pubblici e privati della città di Bologna".

La decisione - spiegano da Palazzo D'accursio - "è stata assunta, sentita anche la Prefettura, sulla base dell’allerta meteo della Protezione Civile e delle previsioni meteorologiche fornite da ARPAE che indicano a partire dalla serata di oggi l’alta probabilità di piogge gelate a causa del calo delle temperature che potrebbe innescare il rischio gelicidio. Al contrario di oggi, giornata in cui la nevicata non ha avuto caratteristiche di eccezionalità tali da giustificare la sospensione dell’attività didattica".

Infine per i cittadini il consiglio, da parte dell'amministrazione, di "preferire il trasporto pubblico al mezzo privato e calcolare i tempi con anticipo, poiché sono possibili rallentamenti sulla viabilità dovuti al passaggio dei mezzi spazzaneve. Occorre limitare all'emergenza l'uso delle auto e, nel caso fosse necessario, di utilizzarle solo se equipaggiate e attrezzate adeguatamente per queste situazioni meteorologiche, e quindi con pneumatici invernali (le cosiddette gomme termiche) oppure, in alternativa, con catene a bordo, da montare in presenza di neve o ghiaccio sulla strada". Inoltre, in presenza di fenomeni nevosi, ricordiamo che vige il divieto di circolazione a ciclomotori, motocicli e quadricicli ed è assolutamente sconsigliato l'uso della bicicletta.

E GLI ALTRI COMUNI DEL BOLOGNESE? Domani, 2 marzo, le scuole resteranno chiuse nella maggioranza dei comuni del bolognese (Comune per comune, la situazione)

