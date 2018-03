Persiceto: risse, droga e pregiudicati, chiuso il 'Superbar'

Sospensione per 6 giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande del “Superbar” di San Giovanni in Persiceto, in Piazza Garibaldi 3.

Il provvedimento, partito dalla Questura di Bologna, è stato notificato ieri pomeriggio dalla Polizia e si è reso necessario per tutelare sia i clienti che i residenti: il locale è frequentato da persone reputate socialmente pericolose, gravate da numerosi precedenti e spesso ubriache, tanto da provocare ai poliziotti intervenuti in occasione di una rissa verificatasi in data 9 febbraio, contusioni giudicate guaribili rispettivamente in quattro e venticinque giorni.

Le Forze dell'Ordine erano già intervenute diverse volte: è stata rinvenuta anche sostanza stupefacente, a seguito di segnalazioni per risse e liti. Il gestore del locale però non aveva mai contattato Carabinieri o Polizia, né tanto meno ha interrotto di somministrare bevande alcoliche a persone già ubriache.