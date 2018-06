SuperEnalotto, centrato il 6: 5,5 milioni vinti a Casalfiumanese

Festa alla tabaccheria "Mystic" di via Montanara, a Casalfiumanese. Con cinque quote del sistema vincente acquistate, e una vincita di circa 5,5 milioni di euro, è senz'altro il punto vendita più fortunato dell'estrazione del SuperEnalotto del 23 giugno, nella quale con un sistema da 45 quote è stato assegnato un Jackpot da oltre 51 milioni di euro.

Un'altra quota vincente è stata venduta dalla Nuova Tabaccheria di Medicina.