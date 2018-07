Superenalotto, un cinque a Bologna: vinti 20mila euro

Jackpot del SuperEnalotto ancora in fuga, ma in Emilia Romagna due giocatori ci sono andati vicinissimi, centrando tre 5. Una vincita da oltre 20mila euro finisce a Bologna (Bar Tabaccheria All’Angolo in via A. Costa 1).

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 20,5 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Emilia Romagna, fa sapere Agipronews, il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.