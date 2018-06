Superenalotto, nuovo cinque a Bologna: vinti 72mila in tabaccheria

La fortuna continua a baciare Bologna, con un altro Jackpot sfiorato in città. Il 6 manca, ma grazie a un sistema online sono stati vinti oltre 72mila euro.

Sette quote sono state giocate in una tabaccheria di via Bentini. Il sistema -che ha centrato tre 4 Stella e altre vincite minori - ha fruttato in tutto 164mila euro divisa in 16 quote in tutta Italia.

Complessivamente il sistema ha fruttato una vincita multipla da 164mila euro, diviso in 16 quote. Per il prossimo concorso il Jackpot di ripartenza metterà sul piatto 7,3 milioni di euro: in Emilia Romagna, riporta Agipronews, il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.

Solo di ieri la notizia di una altra vincita corposa in via Bertocchi, mentre pochi giorni fa la dea bendata aveva baciato un altro misterioso vincitore a Casalfiumanese.