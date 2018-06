SuperEnalotto, il Jackpot a un soffio: a Bologna vinti 13mila euro con un 5

La fortuna ha sfiorato un giocatore del SuperEnalotto di Bologna: nello stesso concorso che ha distribuito 51 milioni in tutta Italia grazie a un sistema (45 quote da circa 1,1 milione ciascuna), come riporta Agipronews, è stato centrato un 5 da 13mila euro alla Tabaccheria di via Bertocchi 30c.

Per il prossimo concorso il Jackpot di ripartenza metterà sul piatto 6,6 milioni di euro: in Emilia Romagna il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.

Solo qualche giorno fa a Casalfiumanese era stato centrato un 6, per un vincita da capogiro.