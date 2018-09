SuperEnalotto: Jackpot sfiorato a Budrio, vinti 89 mila euro

Jackpot sfiorato al SuperEnalotto a Budrio, in provincia di Bologna, dove con un sistema sono stati vinti 89mila euro, grazie a quattro 5 e numerose altre vincite minori. La giocata vincente, informa Agipronews, è stata convalidata alla Tabaccheria Giada in via Savino 1.

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 38,8 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Emilia Romagna il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.