Spiderman, Capitan America e gli altri: supereroi acrobati in visita al Sant'Orsola

Saranno Capitan America, Spiderman, Ironman, Hulk e Superman i protagonisti della sorprendente giornata che, a partire dalle 16 di domani, "aspetta i piccoli pazienti ricoverati nel padiglione 13 del Policlinico Sant'Orsola di Bologna". Fara' infatti tappa domani nel capoluogo emiliano "il tour 'piu' buono' d'Italia, quello dei Supereroi di EdiliziAcrobatica".

La giornata dedicata ai piccoli ricoverati in pediatria, fanno sapere da EdiliziAcrobatica, "e' resa possibile grazie all'impegno congiunto della direzione ospedaliera, dell'associazione Ageop e dei tecnici acrobatici che, travestiti con i costumi originali dei supereroi tanto amati dai bambini, si caleranno a piu' riprese dal tetto dell'ospedale e si affacceranno alle finestre per salutare e incoraggiare i pazienti". Riccardo Iovine e Anna Marras, soci fondatori di EdiliziAcrobatica, spiegano che lo scopo dell'iniziativa "e' far trascorrere serenamente alcune ore a chi si trova costretto in un letto d'ospedale, e per questo rispondiamo con un 'si'' a chiunque ci chiami per il nostro piccolo spettacolo".

Infatti, concludono, "niente e' piu' bello per noi e per i nostri tecnici, che rinunciano a un giorno di riposo, che vedere nascere un sorriso e una speranza sui volti di chi sta lottando, spesso duramente, contro la malattia".

(Dire)