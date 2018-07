Supermercato in Cirenaica, lavori al via, il comitato: 'Non staremo a guardare'

Nuovo round per il contestato discount in costruzione in via Libia. Sono infatti cominciati i lavori propedeutici alla costruzione del previsto nuovo supermecato nell'area che una volta ospitava il deposito provinciale delle corriere Atc.

L'area, al centro di una annosa questione riguardante aste deserte e progressivo 'dimagrimento' del progetto, soprattuto per le opere accessorie di verde, è da tempo al centro dell'opposizione del comitato di residenti 'Becco', che infatti non perde tempo e rimarca la sua contrarietà all'intera opera e chiede che l'area sia riconvertita a parco di quartiere.

"Non siamo stati e non saremo silenziosi -sottolinea il comitato- pur costretti a digerire il classico metodo di accelerare i lavori profittando del periodo estivo, quando la città è ancor più distratta e ancor più indifferente".