Stop superticket sanitari e bus gratis per abbonati al treno, la Regione risponde via web ai cittadini

La Regione in diretta Facebook per rispondere alle domande di cittadini e utenti sulle ultime due decisioni in ordine di tempo che andranno a impattare sulla vita quotidiana di molti emiliano-romagnoli: l’abolizione dal 1^ gennaio 2019 del superticket sanitario su farmaci e prestazioni specialistiche – la tassa aggiuntiva rimarrà solo per i redditi familiari superiori ai 100mila euro annui per finanziare l’azzeramento anche del pagamento del ticket base da 23 euro sulle prime visite per genitori e figli di nuclei familiari numerosi, con 2 o più figli - e l’autobus gratis per chi si abbonerà al servizio ferroviario regionale dal prossimo 1^ settembre in 13 città (i 9 capoluoghi di provincia più Carpi, Imola e Faenza). "Con un risparmio - dicono da viale Aldo Moro - di 22 milioni di euro l’anno per gli emiliano-romagnoli nel primo caso, e 330mila famiglie interessate allo stop al ticket base per le prime visite, e un risparmio medio di 150 euro l’anno per circa 60mila pendolari nel secondo".

Gli assessori regionali Sergio Venturi (Sanità) e Raffaele Donini (Mobilità) risponderanno via web ai cittadini, dopo che le due notizie hanno suscitato un grande interesse sui profili social istituzionali della Regione.

Gli appuntamenti sono dunque con gli assessori Venturi (lunedì alle ore 18,15) e Donini (mercoledì alle 18) sulla pagina Fb della Regione Emilia-Romagna, dove gli utenti, se credono, possono già inviare le domande: https://www.facebook.com/RegioneEmiliaRomagna/