Farmaci e visite: abolizione superticket al via da gennaio/VIDEO

Entrano in vigore dal 1 gennaio le esenzioni in sanità decise nel luglio scorso dalla Regione Emilia-Romagna. Nel nuovo anno non pagheranno pià il cosiddetto superticket sui farmaci e sulle visite specialistiche tutti gli emiliano-romagnoli con reddito famigliare fino a 100mila euro.

Inoltre, tutti i nuclei con almeno due figli a carico non dovranno più pagare il ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche, sia quelle dei genitori che quelle dei figli. Per il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ha presentato le misure stamane in viale Aldo Moro accanto all'assessore alla Sanità Sergio Venturi e alla direttrice dell'assessorato Licia Petropulacos, è anche un modo per rispondere alla crisi dei consumi.

"La nostra è un'operazione verso i ceti medi da quasi 35 milioni di euro complessivamente. Speriamo che una pizza in più o un paio di scarpe".

Non manca la stoccata al Governo di Lega e M5s. "Le forze che governano il paese avevano promesso in campagna elettorale chi di abolire il superticket, chi di abolire il ticket. Noi lo abbiamo fatto". Gli sgravi, sottolinea sempre Bonaccini, sono stati resi possibili dai risparmi, a partire da quelli sugli acquisti per il servizio sanitario regionale attraverso la centrale unica Intercent-Er.

"Ci possiamo permettere alcune manovre che altri non si possono permettere, come assumere nuovi operatori sanitari anche l'anno prossimo, perché abbiamo saputo efficientare la macchina pubblica".

Ora la speranza è che nella trattativa con Bruxelles per la manovra 2019 non spuntino nuovi tagli in sanita'. "Non voglio neanche pensare che si intervenga in quel senso", fa sapere il governatore. (Dire)