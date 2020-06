Svastica sull'insegna del circolo Pd a Castenaso: la sede riapriva oggi

Atti vandalici contro la sede del circolo Pd nel Comune di Castenaso, dove è stata rinvenuta una svastica sul simbolo del partito. La notizia è stata resa dal circolo, che attraverso la propria pagina Facebook ha pubblicato una foto del danneggiamento sui social.

"Questa mattina alla riapertura del nostro circolo Pd di Castenaso dopo il lockdown - si legge nel post -abbiamo trovato questo scempio alla democrazia, alla libertà e ai diritti", si legge nel post. "Noi siamo, siamo sempre stati e sempre saremo insieme e per Castenaso, per tutta Castenaso. Noi non ci lasceremo intimorire".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Solidale il segretario provinciale Luigi Tosiani, così come riporta la Dire: "La comunità del Pd di Castenaso è forte, preziosissima per il territorio e per tutti noi, fatta di donne e uomini che non si faranno certo intimidire, ma lavoreranno con ancora più forza e determinazione. Un abbraccio d'affetto e solidarietà per questo atto vergognoso".