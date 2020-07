Sviene in garage con il motore acceso, salvato dai vicini

E' stato salvato in extremis prima dai vicini, poi dai carabinieri e dai vigili del fuoco, che sono arrivati in tempo per estrarre dal suo garage un 47enne, in stato di incoscienza. E' successo a Castello di Serravalle, municipio di Valsamoggia, ieri pomeriggio.

L'uomo, rianimatosi dopo il soccorso ha affermato di essersi addormentato dentro l'auto appena finita la manovra di parcheggio. Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme, dopo aver sentito il rumore e il fumo del motore accesso uscire dal box, chiuso dall'interno. i vigili del fuoco sono successivamente intervenuti per forzare l'apertura del locale e i carabinieri hanno condotto accertamenti sui fatti. L'uomo è stato successivamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per la leggera intossicazione riportata.