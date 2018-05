Taxi e bus nella T pedonale: no del 'Movimento ossigeno'

"Siamo totalmente contrari allo stravolgimento dei T-days con l'apertura ai mezzi a motore". Lo scrive in un comunicato il "Movimento Ossigeno" che ironizza "in attesa che il Sindaco decreti la percorribilità anche a cavallo, su pressione della categoria dei fantini".

12.000 sono le firme raccolte nello scorso mandato a sostegno della pedonalizzazione e, specificano "come Movimento Ossigeno, abbiamo interrotto una nuova raccolta firme avviata la scorsa estate, quando il Sindaco, lo scorso 17 settembre, a fronte di voci di possibili cambiamenti, si è espresso sulla sua pagina Facebook assicurando con parole chiare e nette".

Infatti Merola escludeva provvedimenti di modifica della pedonalizzazione della T "un patrimonio della nostra città", mentre ieri avrebbe dimostrato un'apertura al passaggio di taxi e bus.

"Adesso, invece, viene inspiegabilmente rimesso in discussione, dalla giunta stessa, un progetto che dopo sei anni ha dimostrato di funzionare ed è ormai condiviso dalla stragrande parte dei cittadini - lamenta Ossigeno - anche chi all'inizio era contrario o scettico. Non c'è davvero più alcun motivo, oggi, per eliminare l'area pedonale per le persone e tornare anche nel weekend a strade dedicate alla circolazione dei veicoli: perchè - si abbia il coraggio di dirlo con chiarezza e onestà - questo vorrebbe dire nei fatti aprire i T-days a tram, bus e taxi. Siamo pronti a riprendere da subito ogni iniziativa di mobilitazione civica nel caso qualcuno avesse ancora dubbi su ciò che i bolognesi vogliono per la loro città", conludono.

Il "Movimento Ossigeno" è nato da un gruppo di cittadini attivi per una città più vivibile e bella: "La città che vogliamo è misura di persona, pedoni e bambini".