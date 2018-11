Taccheggiatori in azione: tornano in negozio vestiti con gli abiti rubati il giorno prima

Una sabato movimentato quello che ieri hanno vissuto i dipendendi dell'OVS di via dei Mille, dove evidentemente si sono dati appuntamento diversi taccheggiatori. Alcuni addirittura fidelizzati visto che dopo aver già rubato, erano tornati per attingere nuovamente al negozio di abbigliamento un giorno dopo: ma non sono passati inosservati, anzi, sono stati riconosciuti da chi aveva visto le riprese di sorveglianza.

Venerdì pomeriggio infatti due giovani, un 24enne tunisino e un 25enne marocchino, erano entrati nello store ed erano riusciti ad uscire con un paio di pantaloni e un giubbotto senza pagarli. Il giorno dopo, ieri intorno alle 18.30, rieccoli ancora in coppia e con indosso i capi rubati il giorno prima tornare sulla scena del furto per replicarlo.

Almeno per uno dei due quello era l'obiettivo, visto che il ragazzo marocchino un paio di pantaloni li ha anche pagati, mentre il secondo se ne occultava degli altri sotto quelli che aveva indosso uscendo dal camerino senza nulla in mano, come notato dagli addetti alla sicurezza. All'arrivo della Polizia sono stati denunciati entrambi per furto aggravato in concorso. Sul ragazzo marocchino gravava un ordine di espulsione e tutti e due avevano diversi precedenti.

Solo qualche ora prima un ragazzo minorenne (nato in Marocco nel 2002) aveva cercato invece di portarsi via una sciarpa, un berretto e un paio s boxer: pizzicato dal vigilantes è stato denunciato e ha restituito la merce, per un valore di 36 euro.