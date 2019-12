Muri imbrattati, Confabitare "adotta" via Lame

Il Comune di Bologna provvederà nei prossimi giorni a ripulire la strada da tag e graffiti, poi sarà l'associazione di proprietari immobiliari Confabitare a farsi carico della pulizia di via Lame nei prossimi due anni, attraverso l'accordo con una azienda specializzata, del tratto tra l'incrocio con via Marconi e quello con via Riva Reno.

E' la quarta intesa siglata da Palazzo D'Accursio nell'ambito del progetto "Muri puliti", ma altre 'adozioni' da parte di soggetti privati saranno annunciate gia' a inizio 2020. "Per regolamento la pulizia dei muri spetta alle proprieta', quindi potremmo andare palazzo per palazzo a sanzionare i proprietari che non li puliscono", ricorda l'assessore comunale Alberto Aitini. "Questo però a mio avviso non è un approccio vincente. Quando sono arrivato, meno di due anni fa, ho trovato una certa rassegnazione su questo argomento, ma se c'e' una volontà comune si può vincere".

Aitini era questa mattina nel quartier generale di Confabitare per presentare l'intesa con l'associazione dei proprietari. "Abbiamo deciso di fare un regalo alla città- spiega il presidente di Confabitare Alberto Zanni- impegnandoci nella pulizia di un piccolo tratto, ma chiediamo maggiori controlli, anche da parte delle forze dell'ordine". "Una iniziativa lodevole, me ne farò portavoce con tutti i colleghi amministratori di condominio", dice invece Mauro Tonalini di Confamministrare, altro partner dell'operazione. (dire)