150 chili di Kebab nel bagagliaio: merce sequestrata, conducente denunciato

150 kg di "carne in rotoli", in pratica kebab, nel bagagliaio e sui sedili posteriori. La Polstrada nel corso del servizio di vigilanza stradale ieri ha controllato una VW Golf, guidata da un cittadino straniero sulla tangenziale di Bologna nelle adiacenze del Comune di Casalecchio.

La carne, contenuta in involucri di medie e grandi dimensioni, era in cattivo stato di conservazione, poiché la temperatura

era di poco sopra ai 3 gradi centigradi mentre sull’etichetta dei prodotti la temperatura prescritta prevedeva i – 18 gradi centigradi, come verificato con l’ausilio del personale del Dipartimento Sanità pubblica azienda U.S.L. di Bologna.

La merce, non più considerata idonea per il consumo umano, è stata sequestrata e inviata per lo smaltimento con spese a carico del trasgressore. Il conducente è stato denunciato in stato di libertà per aver trasportato la carne senza alcuna idonea conservazione e alcun sistema refrigerante.