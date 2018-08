Manovre azzardate in tangenziale: senza patente nè assicurazione

Viaggiava guidando in modo azzardato sulla sua Alfa Romeo station wagon ed è stato notato dalla Polizia in tangenziale, nei pressi dell'uscita 11 Stalingrado: l'automobilista, che viaggiava in compagnia di altre persone, era sprovvisto di patente di guida, manche di assicurazione. Per questo il mezzo è stato sequestrato.

Altro controllo stradale in viale Pietramellara, altre irregolarità. In particolare un uomo dell'85 insieme ad altri tre giovani con vari precedenti di Polizia, è stato identificato e a suo carico c'era un decreto di sorveglianza speciale per il quale non poteva allontanarsi dal suo domicilio di Borgo Franco sul Po.