Blackout in Tangenziale e A14, ladri di rame in azione: messi in fuga dalla Polizia

Da giorni stavano rubando il rame dei cavi di alimentazione dei cartelloni e dei pali di illuminazione della Tangenziale, ma questa notte sono stati messi in fuga dalla Polizia stradale. E' stata interrotta quindi l'ennesima opera predatoria dei ladri di rame, che in due giorni di fine gennaio hanno agito lungo la carreggiata Nord e asportato complessivamente 500 metri di cavi per un valore di 12500 euro.

Inevitabili le ripercussioni sul funzionamento di illuminazione delle strade e dei tabelloni per le comunicazioni, anche dell'autostrada A14. Dopo l'ennesima segnalazione una pattuglia della Polizia Stradale, si è recata tempestivamente sul posto e alla vista degli operatori tre uomini, dopo aver già iniziato la loro opera di rimozione, hanno desistito e si sono dati alla fuga passando di corsa all’interno di un canale di scolo delle acque piovane in direzione del Parco Nord.

Sul luogo sono stati rinvenuti circa 300 metri di rame, tutti tagliati in tranci della lunghezza di 3-4 metri l’uno, al fine di agevolarne il successivo occultamento e trasporto. Il materiale è stato pertanto restituito a personale dell’Autostrade per l’Italia s.p.a. Sul posto infine, sono stati raccolti diversi elementi utili alle indagini avviate dalla Polizia Stradale di Bologna al fine di individuare gli autori del reato.