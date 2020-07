Tangenziale: in settimana, chiusure notturne per lavori

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

- sarà chiuso il tratto compreso tra le uscite 1 Nuova Bazzanese e 2 Borgo Panigale in direzione San Lazzaro e lo svincolo 1BIS in entrata verso San Lazzaro, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio e dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 luglio;

- sarà chiuso lo svincolo 1 Nuova Bazzanese in entrata verso San Lazzaro e 1BIS in uscita direzione San Lazzaro, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 luglio;

- sarà chiuso il tratto compreso tra le uscite 2 Borgo Panigale e 3 Ramo Verde in direzione San Lazzaro, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 luglio;

- sarà chiuso il tratto compreso tra le uscite 2 Borgo Panigale e 1 Nuova Bazzanese in direzione Casalecchio, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 luglio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria.