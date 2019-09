"Ti do fuoco" e la minaccia sotto casa con benzina e accendino: arrestato

Ha minacciato di darle fuoco con una tanica di benzina e un accendino. Così un uomo, un siciliano di 27 anni, è stato arrestato dalla polizia per atti persecutori nei confronti di una donna, una cittadina rumena 26enne, che aveva conosciuto online.

Alle 4.30 di questa mattina, la ragazza ha chiamato la polizia perché l'uomo, che la perseguitava da giorni, si era appostato sotto casa sua, in zona San Donato, con benzina e accendino.

Ai poliziotti la donna ha raccontato di aver conosciuto il coetaneo attraverso un sito di incontri e di aver concordato con lui una prestazione sessuale a pagamento, avvenuta giovedì a casa di lei. Da quel giorno l'uomo non ha smesso di perseguitarla, prima al telefono, più volte, con la scusa di restituirle una collana di cui lei però non era a conoscenza. Poi sotto casa, dove, citofonando più volte, ha continuato a minacciare la donna con la tanica di benzina in mano.

Sul posto sono interventute due volanti della polizia che hanno arrestato e condotto l'uomo in questura in attesa del processo per direttissima.