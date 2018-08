Botola di via Saffi, ricordo della Secchia Rapita: asfaltata per errore

Una botola ubicata in via Saffi in ricordo della celebre "Secchia Rapita" dai modenesi nel lontano 1325: è stata asfaltata "per errore" e mercoledì verrà riscoperta, a spese dell'azienda che ha fatto i lavori. Lo fa sapere Palazzo D'Accursio, alla luce del caso sollevato dal sottosegretario alla Cultura e consigliera comunale Lucia Borgonzoni.

La botola, che ricorda il pozzo dal quale fu strappata la famosa Secchia (Alessandro Tassoni ne fece un poema), è stata la vittima dei lavori di asfaltatura di via Saffi eseguiti la settimana scorsa.

I tecnici di Palazzo D'Accursio se ne sono accorti lunedi' 13 e hanno immediatamente contestato l'errore all'azienda esecutrice, la quale ha ammesso il disguido e promesso che porra' rimedio. I lavori per riscoprire la botola, testimonianza insieme alla lapide di quel fatto lontano ma assai noto sia a Modena che a Bologna, saranno eseguiti mercoledi' prossimo, 22 agosto. (Dire)