Materne 'a pagamento', sindacati restano contro, Pillati: 'Ne riparleremo nel 2018'

La Uil protesta per il varo delle tariffe di nidi e materne annunciato dalla giunta Merola, dicendo che se ne doveva discutere a gennaio, ma la vicesindaco con delega all'Istruzione, Marilena Pillati, assicura che Palazzo D'Accursio non infranto i patti presi, né calpestato il promesso dialogo con i confederali. Infatti, "il prossimo anno riprenderà il confronto con i sindacati non appena avremo la certezza delle risorse per il sistema zero-sei, come abbiamo condiviso con le stesse organizzazioni sindacali nei giorni scorsi", assicura la vicesindaco. Il tavolo, infatti, deve proseguire ma su ulteriori risorse e questo appunto era stabilito nel verbale Comune-sindacati del 14 dicembre. (DIRE)