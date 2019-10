Tartaruga passeggia in piazza dei Martiri, 'catena umana' per salvarla

Curiosa catena di soccorsi questa mattina in centro a Bologna, dove a essere stata dispensata da probabile sorte infausta è stata una tartaruga da giardino.

A ritrovarla in un primo momento è stata una signora, che però la ha affidata a un senza fissa dimora, in attesa dell'arrivo della polizia locale. Presa in consegna, gli agenti la hanno a loro volta affidata alla sede bolognese della Lipu, per le cure del caso.