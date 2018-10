Incidente alla festa di Sasso Marconi: ferito il presidente dei tartufai

Il presidente dell’Associazione Tartufai di Sasso Marconi, 66enne di Marzabotto, è rimasto ferito agli arti inferiori dalla caduta accidentale di un frigorifero sopraelevato, situato in uno stand allestito in Viale J. F. Kennedy in occasione della manifestazione gastronomica “Tartufesta”.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi. Soccorso dai sanitari del 118, il 66enne è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato presso l’Unità operativa – Chirurgia vascolare.