Tartufo, l' 'oro' dell'Appennino: "Da Savigno lo esportiamo al 54% e per alcuni è un riscatto sociale"

Luigi Dattilo oltre trent'anni fa ha fondato la prima e unica società per azioni legata al mondo del tartufo. Lo ha fatto a Savigno, sull'Appennino bolognese e da qui deriva la scelta del nome Appennino Food Group: "L'Italia è il Paese che nel mondo produce più tartufo, un prodotto che in Asia rappresenta una sorta di riscatto sociale e che per noi più che un lusso è una coccola da concedersi di tanto in tanto.

"Appennino Food Group nasce nel 1988, unica Spa nel mondo del Tartufo - spiega l'AD e fondatore - siamo 50 dipendenti e abbiamo sede nel bolognese, a Savigno. Sostanzialmente acquisto la materia prima per trasformarla e venderla fresca. Serviamo principalmente ristoranti e distributori e con l'associazione abbiamo un progetto legato alla qualità".

Come scegliere i tartufi e i prodotti a base di tartufo? "Fare una buona scelta in realtà è molto semplice: basta guardare gli ingredienti e soprattutto notare quanti sono. Più sono e meno il prodotto è di qualità. Quando si parla di prodotti a base di tartufo si fa riferimento ai burri, al tartufo a fette, agli olii e così via. Il problema sta nel tipo aroma che viene utilizzato: se il gusto è morbido e rotondo allora è naturale, se invece l'odore è penetrante e addirittura nauseante allora l'aroma è sintetico".

Quante calorie ha il tartufo? "Essendo costituito all'80/82% di acqua e per il resto da proteine non è affatto calorico".

E c'è chi non lo digerisce, chi lo trova pesante..."La digeribilità del tartufo è del 98%, quello che risulta non digeribile sono i surrogati di basso livello fatti con molecole da laboratorio per cui l'organismo non produce gli enzimi per sintetizzarlo".

Tartufo, dove comprarlo quindi? Come riconoscere quello buono? "Quello buono ha il 'CCP', ovvero (acronimo coniato da noi in azienda) la consistenza, il colore e il profumo. La consistenza non deve essere troppo morbida o troppo dura, il colore deve essere brillante e non opaco, il profumo delicato, morbido e rotondo".

Come valorizzarlo in cucina? "Rispettandolo. Creandogli portate sulle quale possa dare il meglio di sè, molto neutre e rotonde a base di formaggi freschi per esempio. Le uova sono un veicolo straordinario per il tartufo. Meglio non usarlo su carni rosse e selvaggina, non su basi acide come il pomodoro. Gode quando ha delle portate grasse, va benissimo con la pasta (tagliatelle, tagliolini, paste ripiene ma non arroganti) mentre il riso lo sconsiglio a priori.

Lo si gratta, come e quando? Come lo si conserva? "Il tartufo bianco è termolabile e quindi non va cotto altrimenti lo si perde. E non lo si gratta: a piatto ultimato, lo si taglia come petali di rosa. La conservazione è molto importante e il periodo massimo dipende moltissimo dalla tipologia di tartufo, arrivando anche a 15 giorni con i 5/6 gradi e a 20 giorni con temperature fra i 2/3 gradi in frigorifero".

Il tartufo è un lusso? "Noi lo definiamo quel lusso che ci si può concedere, anche perchè non lo si mangia tutti i giorni. E' una coccola, un momento intimo e particolare: non sfama, ma nutre e nutre principalmente la psiche. Per alcuni è un riscatto sociale: in Asia e in Medio Oriente per esempio è lo status symbol delle persone socialmente arrivate, ricche".

A proposito di estero, chi è il maggior produttore e quali i Paesi in cui viene esportato? "Il maggior produttore nel mondo è l'Italia. Per quanto ci riguarda, il 46% del fatturato resta in Italia mentre il 54% va all'estero: al primo posto per l'esportazione USA ed Europa, poi Oriente e Mediooriente".

Come si spedisce un prodotto così delicato? " In modo molto semplice e sicuro. Usiamo confezioni termiche e manteniamo una temperatura dai 2° ai 5 ° fino e dotiamo le confezioni di un termometro che registra le rilevazioni di temperatura ogni 5 minuti che poi vengono scaricate con una USB. In fatto di innovazione abbiamo studiato un'altra cosa molto interessante: con Eat Truffle agli chef di tutto il mondo è permesso entrare virtualmente nelle nostre celle e scegliere il tartufo che si vuole acquistare visto che sono tutti schedati, fotografati e filmati".