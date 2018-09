Taser, militari pronti ad usare la nuova pistola: "Renderà più efficace il nostro intervento"

Sono 12 le città in cui la pistola taser sarà in dotazione alle forze dell'ordine a partire dal prossimo 5 settembre. Sarà attivo a Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Brindisi e Genova.

Già adoperata da tempo in altri Paesi, a Bologna - dopo un corso apposito - sono una ventina i militari che impugneranno l'arma elettrica.

"Funziona con un dispositivo consolidato con l'emissione di due dardi collegati a due fili che emetteranno un' energia elettrica che immobilizzerà e inibirà l'aggressore. Renderà quindi più efficace il nostro intervento", così il Colonello Valerio Giardina - spiegandone nel dettaglio il funzionamento e i casi di utilizzo (VIDEO).

Lo scorso 5 luglio era stato firmato il decreto che ha dato il via alla sperimentazione del Taser, affidata alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza.

Il Taser è "un'arma di dissuasione non letale - aveva spiegato il ministro Matteo Salvini - e il suo utilizzo è un importante deterrente soprattutto per gli operatori della sicurezza che pattugliano le strade e possono trovarsi in situazioni border line laddove una misura di deterrenza può risultare più efficace e soprattutto può ridurre i rischi per l'incolumità personale degli agenti.Credo che la pistola elettrica sia un valido supporto, come dimostra l'esperienza di molti paesi avanzati, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Svizzera".