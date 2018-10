Aumento tassa di soggiorno, Merola: 'Servono investimenti'

"Non è una stangata". Così Virginio Merola risponde a chi contesta l'aumento della tassa di soggiorno. "Servono investimenti sul turismo e sulla città" ha detto ai cronisti questa mattina a margine di una conferenza stampa in Città Metropolitana".

Un rincaro che non piace ovviamente agli addetti ai lavori: Non mi pare che abbia colpito lo sviluppo alberghiero o turistico o abbia fatto danni alla città, i turisti finora l'hanno pagata tranquillamente" e replica agli albergatori "da quando abbiamo messo e aumentato la tassa di soggiorno è successo esattamente il contrario, cosìcome è avvenuto in tutte le città". C'è bisogno, conferma Merola di investire su "qualità dell'arredo urbano e dei servizi turistici".

Quanto costerà dormire a Bologna

L'imposta aumenterebbe del 5-6% e verrebbe eliminato il sistema a fasce di prezzo.

Oggi chi ha piu di 14 anni, pernotta a Bologna e non è residente, deve versare il contributo per il soggiorno. Le tariffe in vigore dal 1° febbraio 2015 prevedono:

1. fascia 1-30,99 € tariffa 1,50 € a persona per singolo pernottamento;

2. fascia 31-70,99 € tariffa 2,00 € a persona per singolo pernottamento;

3. fascia 71-120,99 € tariffa 3,00 € a persona per singolo pernottamento;

5. fascia 121-200,99 € tariffa 5,00 € a persona per singolo pernottamento;

6. fascia oltre 201 € tariffa 5,00 € a persona per singolo pernottamento;

7. campeggi ed ostelli tariffa 0,50 € a persona per singolo pernottamento.

I minori di 14 anni sono esenti dal pagamento dell’imposta