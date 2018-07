Tassista abusivo in trasferta a Milano Marittima: pizzicato con a bordo 7 ragazzi

I Carabinieri della Stazione di Milano Marittima, all’esito di mirato servizio, hanno segnalato alla competente autorità B.M. 50enne del bolognese, gravato da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, colto a svolgere servizio taxi nella località di balneare senza avere mai ottenuto la prevista licenza. L’uomo è stato sopreso mentre con l’autovettura intestata alla moglie trasportava 7 ragazzi in una nota discoteca del posto. Per lui, oltre a sanzioni amministrative per alcune centinaia di euro, è scattato anche il fermo amministrativo del veicolo da 2 a 4 mesi..