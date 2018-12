Pestati dal gruppo, tassista e spazzino in ospedale: "Colpito con calci, pugni e spranga"

Doppia aggressione all'angolo tra via Marconi e via Ugo Bassi. A farne le spese sono stati un operatore ecologico 49 anni di Hera e un tassista 40enne, ora ricoverati al Maggiore con lesioni di media gravità.

La violenza si è consumata questa notte. A parlare con BolognaToday è il tassista, che racconta di essere stato colpito perchè intervenuto in difesa del nettubino, aggredito da un gruppetto perchè avrebbe chiesto loro di spostarsi per lasciargli pulire la strada.

"L'addetto alle pulizie stadali era all'opera sul marciapiede" riferisce la vittima dall'ospedale "quando ha notato un gruppo composto da tre uomini e una donna sostare seduti per terra". Alle sue richieste di spostarsi per procedere alla pulizia, i quattro avrebbero risposto picche, innescando un diverbio poi sfociato in una colluttazione, che ha visto l'operatore ragginto da alcuni colpi al viso.

Notata la scena, il conducente del taxi è quindi sceso e ha soccorso l'operatore, affrontando il gruppo. L'aggressione si è ripetuta. "Mi hanno colpito con calci, pugni e anche con un oggetto" - racconta l'uomo, aggingendo - "Ho la testa spaccata, le costole rotte. Quando ero a terra hanno poi infierito con qualcosa che sembrava una spranga di ferro. ora mi ritrovo con lesioni alla testa e al torace e sono stati disposti accertamenti".

Sul luogo è infine intervenuta una volante della Polizia e due dei tre uomini facenti parte del gruppo sono stati condotti in questura. Si tratta di un cittadino marocchino di 30 anni e di un cittadino italiano di 22. Entrambi i soggetti sono stati arrestati per lesioni personali pluriaggravate in concorso. Per loro anche una denuncia per danneggiamento aggravato: avrebbero spaccato anche i fari del taxi. Guai anche per la donna del gruppo, una bolognese di 28 anni, denunciata per aver partecipato al pestaggio del tassista e per minacce.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, che in massima parte conferma la versione riportata, a originare il tutto sarebbe stato appunto il diverbio tra l'operatore ecologico e il gruppetto di giovani.

L'addetto Hera stava operando con l'idropulitrice e potrebbe essere stato un getto d'acqua finito addosso ai ragazzi a originare la lite, poi degenerata nel pestaggio. Spintonato dai ragazzi e buttato a terra, l'operaio 49enne avrebbe estratto una chiave per l'apertura dei tombini per difendersi, ma l'oggetto pesante è poi finito nelle mani dei ragazzi che lo hanno utilizzato contro l'uomo.

Accorso sul posto, anche al tassista non sono stati risparmiati colpi con il pesante oggetto: i tre aggressori sono poi fuggiti quando hanno capito che stava arrivando la polizia. Gli agenti hanno rintracciato due degli aggressori lungo via Riva Reno. Trovato anche il chiavistello di ferro, in via Lame, Davanti ai poliziotti i giovani hanno prima negato tutto, poi messi davanti all'evidenza di tracce di sangue sulla scarpa di uno dei due hanno ammesso di avere preso parte alla brutale aggressione.