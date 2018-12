Pestaggio tassista e netturbino: si costituisce il quarto aggressore

E' un bolognese di 24 anni il quarto degli aggressori che martedì notte hanno mandato all'ospedale un netturbino e un tassista che si era fermato per aiutarlo.

Si è presentato al commissariato Due Torri-San Francesco sabato mattina, accompagnato dal suo avvocato. Si tratterebbe del fidanzato della ragazza, denunciata la notte stessa: servendosi della torcia, ha ammesso di aver colpito il tassista per difendere la sua fidanzata e di aver danneggiato l'auto. Il 24enne, con precedenti per futo e droga, è stato denunciato per lesioni personali pluriaggravate, rapina e danneggiamento. Secondo i racconti delle vittime, all'appello" mancherebbe un altro uomo.