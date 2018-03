Trasporta passeggeri al Cosmoprof: 'beccato' tassista abusivo

Un 44enne di origine cinese è finito nei guai. Gli agenti del reparto di Polizia commerciale della Polizia Municipale di Bologna che stanno svolgendo in questi giorni in zona fiera in occasione del Cosmoprof, ieri attorno a mezzogiorno lo hanno notato in via Ondina Valla, in prossimità della rotonda Canè, all’ingresso del quartiere fieristico.

Da un van grigio metallizzato sprovvisto dei contrassegni del noleggio con conducente, stavano scendendo dei passeggeri,sempre di origine cinese, e l'abusivo si adoperava a scaricare anche i bagagli dei passeggeri. Gli agenti sono intervenuti accertando che i passeggeri erano stati trasportati in fiera dall’aeroporto e per la dinamica degli eventi hanno contestato al tassista abusivo la violazione dell’articolo 85 del Nuovo Codice della Strada (noleggio con conducente con veicolo non destinato a tale uso) con conseguente ritiro e sospensione della carta di circolazione e fermo dei veicolo.