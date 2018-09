Rompe i vetri ed entra nel taxi parcheggiato: immortalato dalla videocamera interna

L'ultimo taxi preso di mira era parcheggiato in via Ferravilla: dopo il raid il proprietario della macchina ha seguito il ladro, che fra l'altro è stato ripreso dalla videocamera attiva all'interno dell'abitacolo e gli è corso dietro mettendolo in fuga. L'episodio non è certo isolato, fra gli ultimi registrati anche la centrale via Parigi e via Vezza.