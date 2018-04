Sciopero taxi, schiarita in vista: il Comune pronto a incontrare i sindacati

Salvo sorprese, venerdì a Bologna non ci sarà lo sciopero dei taxi che era stato proclamato la scorsa settimana dai sindacati di categoria. Il Comune, infatti, è pronto a convocare un incontro tra i rappresentanti dei tassisti e il sindaco Virginio Merola, accogliendo la richiesta avanzata dai sindacati in cambio del rinvio dello sciopero.

I sindacati, nello specifico, avevano deciso di confermare lo stato d'agitazione ma si erano detti disponibili a rinviare "a data da destinarsi" il fermo del servizio in presenza di una effettiva convocazione dell'incontro con il sindaco.

Una data non è ancora stata comunicata ai sindacati (anche perché negli ultimi giorni Merola è stato fuori città) ma l'assessore alla Mobilità, Irene Priolo, assicura che il faccia a faccia sarà convocato e in tempo per evitare la protesta del 6. Tanto che Priolo, ieri a margine di una conferenza stampa in Città metropolitana, parla già di sciopero "sospeso". Quello attuale "è un momento delicato- afferma intanto l'assessore- però la mobilità pretende che ci siano momenti delicati che noi dobbiamo affrontare in maniera appropriata. E' un nervo forse un po' scoperto, i dati lo dimostrano, però c'è da parte di tutti la volontà di fare in modo che questa città, che si sta aprendo molto sia dal punto di vista economico che turistico, abbia delle risposte adeguate e appropriate".

Anche i taxi "fanno parte di queste risposte e credo che anche loro ne siano consapevoli", sottolinea l'assessore, ricordando che proprio pochi giorni fa è stato siglato "un accordo che lavora su turni diversificati e anche sugli allarmi, cioè le chiamate quando ci sono i grandi eventi o le emergenze o momenti particolari. Speriamo che questo nuovo accordi porti risultati da subito", conclude l'assessore. (Pam/ Dire)