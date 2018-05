'Vogliamo risposte': i tassisti pronti a scioperare il 6 giugno

"A fronte del l'atteggiamento di rigida chiusura da parte del Comune, le OOSS hanno deciso di prolungare lo stato di agitazione".

E' quanto trapela da alcune associazioni sindacali dei tassiti che chiedono la ripresa del dialogo con l'amministrazione e con l'assessore alla mobilità Irene Priolo, dopo lo sciopero dell'8 maggio scorso.

Le auto bianche chiedono una soluzione alla questione dell'adeguamento tariffario atteso da dieci anni. Da quanto si apprende, la risposta della ART (Autorità di regolamentazione trasporti) potrebbe arrivare entro il mese di maggio, in tutti i casi, in caso di mancata risposta, verrà indetta una giornata di mobilitazione per il 6 giugno. La manifestazione potrebbe svolgersi a Torino davanti alla sede ART e in contemporanea a Bologna.