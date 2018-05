Sciopero taxi: il corteo attraversa la città, disagi al traffico

Dall’area dell’ex Manifattura Tabacchi in direzione centro: è il corteo dei tassisti in sciopero, partito stamane da via Stalingrado, per poi attraversare parte di viale Masini, via Indipendenza, fino all'arrivo, poco dopo le 11, in Piazza Nettuno.

Come segnalato dalla Polizia Municipale, durante il percorso del 'serpentone' - soprattutto all'altezza di via Stalingrado - la manifestazione ha causato problemi al traffico, provocando rallentamenti alla circolazione.

Giunti in centro, i taxi hanno invaso le vie principali, procedendo a suon di colpi di clacson e fumogeni.

I motivi della protesta e le proposte

Diverse le tematiche alla base dello sciopero odierno organizzato dalla categoria dei tassisti. Temi caldi, che infaimmano gli animi degli operatori, sono ad esempio la riduzione del posteggio principale della città in piazza Re Enzo; il divieto di carico e scarico dei clienti in larghi tratti delle vie Rizzoli ed Ugo Bassi; la gestione della mobilità di accesso al kiss&ride e alla zona di Piazza Medaglie d’Oro.

Tra le proposte avanzate quello di metter mano al percorso Stazione Fs – Fiera, da tutelare con delle preferenziali; nonchè l'apertura dell’Asse Rizzoli – Ugo Bassi nella notte tra sabato e domenica dalle ore 22.00 alle ore 06.00 e riordino della circolazione di piazza Aldrovandi per consentire il collegamento della zona strada Maggiore con Via San Vitale e consentire il passaggio dall’Archiginnasio.