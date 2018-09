FOTONOTIZIA. Noto brand di moda sceglie il teatro di Budrio

"Bello sfogliare alcune riviste di moda e trovare il Teatro Consorziale di Budrio! Bello che un’azienda bolognese famosa in tutta Italia abbia scelto il nostro teatro come set per la sua pubblicità", si legge in un tweet di Budrio Più, gli approfondimenti e le informazioni social a cura del gruppo consiliare di minoranza.

Gran parte delle immagini della campagna invernale di Berna Italia, azienda bolognese con sede al Centergross, ha come sfondo il teatro consorziale di Budrio, fatto costruire da Paolo Sgarzi nel 1672 e ricostruito negli anni Venti. Nacque come teatro privato, usanza diffusa in quel tempo, ma fin dalle origini fu aperto gratuitamente anche al pubblico per rappresentazioni, feste da ballo e accademie. (fonte: TCB)