Degrado e abbandono rifiuti: installate telecamere lungo un tratto della Via degli Dei

Sono state attivate le videocamere di sorveglianze a Pian di Balestra, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, grazie all’impegno di del Comune, e di un comitato nato con l’obiettivo di installare gli occhi elettronici. La frazione, lungo la Via degli Dei, è stata dotata di tre postazioni di ripresa per prevenire microcriminalità e abbondo dei rifiuti



Pian di Balestra è una frazione con vocazione esclusivamente turistica, conta oltre centoventi abitazioni adibite a casa di villeggiatura che rimangono chiuse per numerosi mesi dell’anno, e che talvolta sono oggetto di atti vandalici, furti e danneggiamenti. Oltre tutto, in prossimità dei cassonetti , spesso vengono trovati abbandonati rifiuti ingombranti e inquinanti. E le videocamere sono state pensate sia per prevenire e reprimere attività illecite o episodi di microcriminalità, sia per contrastare il degrado.

Ogni postazione è dotata di due videocamere. Grazie ad una convenzione di cinque anni stipulata tra Comitato e Comune, il primo si è fatto carico della fornitura e dell’installazione dei punti di ripresa oltre che dei costi di mantenimento, impegnandosi a cederlo al Comune alla scadenza della convezione. Il secondo invece, si è impegnato nella progettazione e predisposizione delle apparecchiature di supporto necessarie, dai pali di sostegno agli armadi con i gruppi di continuità collegati all’impianto di illuminazione pubblica.

Soddisfatto il sindaco Alessandro Santoni: "La realizzazione dell'impianto è stata resa possibile dalla collaborazione con il Comitato, che

ringrazio profondamente. Quando lo stretto rapporto tra istituzione e cittadini funziona, come in questo caso, porta sempre e solo buoni risultati".