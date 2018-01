Bologna prima per generosità: oltre 40 mila euro per Telethon

La nostra città, la più generosa. Fondazione Telethon ha presentato in una conferenza nella sede del Comune di Bologna il bilancio 2017 della - da poco conclusa - ventottesima edizione della maratona televisiva ospitata sulle reti Rai.

Anche quest'anno infatti, Telethon e' riuscita a superare il tetto dei 31 milioni. Piu' precisamente le donazioni di quest'anno hanno totalizzato 31 milioni e 322 mila euro, un risultato niente male seppur con un leggero calo rispetto agli ultimi anni(nell'edizione 2016 il bilancio fu di 31,6 milioni). L'edizione di quest'anno ha visto poi Bologna, per la prima volta dopo molti anni, farla da protagonista, con oltre 40 mila euro raccolti dai volontari sparsi in tutta la provincia.

"È motivo di grande orgoglio la fiducia che gli italiani hanno scelto di riporre nei nostri confronti. Li ringraziamo per la generosita' e per il sostegno alla ricerca scientifica per le malattie genetiche rare che, proprio a causa della loro rarita', spesso non hanno l'attenzione che invece meriterebbero. Con questa campagna abbiamo chiesto a tutti di esser presenti e in tanti hanno deciso di rispondere con donazioni e azioni concrete", spiega Francesca Pasinelli, direttore Generale di Fondazione Telethon. "Ringraziamo tutti perche' i fondi raccolti in questi anni hanno permesso di sostenere piu' di 2.600 progetti, con oltre 1.600 ricercatori coinvolti e piu' di 570 malattie studiate".