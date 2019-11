Donna uccisa per 'tempesta emotiva', il Pg Cassazione: "Vale come sconto di pena"

Il termine 'tempesta emotiva', ovvero quello che scatenò un'ondata di polemiche nel mondo femminista e non solo, rientrerebbe nelle facoltà discrezionali di un giudice per concedere o meno gli sconti di pena a un imputato condannato.

E' questa la posizione avanzata in Cassazione dal sostituto procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto di respingere il ricorso presentato dalla procura generale di Bologna sullo sconto di pena a Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, donna con la quale Castaldo aveva una relazione.

Il caso della 'tempesta emotiva' è emerso dopo la sentenza di appello, che ha ridotto la pena per Castaldo da 30 anni del primo grado a 16 anni, nella riformulazione, tenendo conto appunto dello stato psicofisico dell'uomo durante e dopo il delitto.

"Gli stati emotivi e passionali possono essere valutati dal giudice per la concessione delle attenuanti generiche -argomenta il procuratore- e questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice del merito".

Michele Castaldo venne trovato in stato di choc da farmaci in casa sua il 6 ottobre 2016: ai carabinieri subito ammise di avere ucciso la Matei, all'apice di un litigio. I due si frequentavano da poco, ma lei non voleva più saperne perché lui era troppo ossessivo e controllante. Durante il processo venne disposta una perizia, all'interno della quale è emerso il riferimento alla 'tempesta emotiva' utilizzata assieme ad altre circostanze, per attenuare poi la pena di Castaldo.

L'attenuante in questione è stata fortemente contestata dal mondo femminista e non solo, poiché -questa l'interpretazione- il connotare come meno punito un omicidio in preda a stati emotivi alterati porterebbe a una sorta di giustificazione per l'efferatezza del delitto.

La procura generale di Bologna ha presentato ricorso contro la sentenza, adendo la suprema corte. Il verdetto dei giudici della Cassazione è atteso in serata.