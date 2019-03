Uccise la compagna per 'tempesta emotiva': tenta il suicidio in carcere, è grave

Ha tentato il suicidio in carcere ingerendo dei farmaci. E' in come M.C. l'uomo di 57 anni, che ha ucciso l'ex compagna Olga Matei è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Ferrara.

Aveva fatto discutere il dimezzamento della pena della Corte d'Appello di Bologna con una sentenza che ha concesso le attenuanti anche per la 'tempesta emotiva' determinata dalla gelosia.

L'omicidio risale al 5 ottobre 2016: dopo una condanna a trent'anni in primo grado, la Corte d'Appello ha ridotto la pena a 16 anni.