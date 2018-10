Maltempo, intervento dei Vigili del Fuoco in via Laura Bassi

Vento forte, pioggia e grandine si sono abbattuti ieri intorno alle 17.30 su Bologna e provincia, in particolar modo sulla "bassa". Come confermano dalla Centrale dei Vigili del Fuoco, le chiamate sono state diverse, ma fortunatamente non ci sono state situazioni particolarmente critiche, salvo un intervento in via Laura Bassi.

Gli uomini del 115 hanno lavorato diverse ore alla messa in sicurezza di un platano che aveva ceduto alla forza del vento e che risultava essere pericoloso: la situazione è stata risolta intorno alle 23 e nono ci sono stati danni nè feriti.

Danni e disagi maltempo a Bologna: colpita la 'Bassa', ma anche il Marconi

All’aeroporto Marconi non ci sono stati voli cancellati, ma si sono registrati ritardi negli atterraggi a causa del maltempo. A Bologna città, sono caduti grossi rami dalle zone centrali ( via Irnerio) ai colli. Rimossi arbusti sulle strade anche ad Altedo, Medicina, Argelato, Minerbio, San Pietro in Casale, Imola, San Giorgio di Piano, San Lazzaro, Ozzano dell’Emilia e in Valsamoggia. Nella bassa è stata segnalata grandine.