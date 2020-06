Forte temporale su Bologna: allagamenti e danni anche a Casalecchio | VIDEO

Nuovo forte temporale pomeridiano su Bologna, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per danni e allagamenti in una quindicina di casi per le conseguenze della bomba d'acqua che intorno alle 15 si è scatenata con una cella temporalesca proprio tra il capoluogo e Casalecchio.

Interventi vengono segnalati sulla Porrettana ma anche in via Marconi, mentre sotto le Torri la zona più colpita è stata quella tra Saragozza e il Navile. Nei dintorni di via Marco Polo l'acqua esce dal terreno, allagando il parco Casa Gialla.

Notizia in aggiornamento