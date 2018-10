Maltempo: alberi caduti e gronde pericolanti, dopo il temporale Vigili del fuoco ancora al lavoro

Un mix di pioggia e vento forte, secchiate di acqua che entrano in casa non appena ci si accinge ad aprire i serramenti, magari per recuperare il bucato steso ad asciugare in precedenza. Iniziato ieri pomeriggio, questa mattina alle prime ore dell'alba il cielo ha ripreso a riversare acqua e vento sul bolognese, in una coda 'leggera' di quello che è stato un temporale decisamente violento. Gallerie, strade, portici allagati, i mezzi di soccorso hanno dovuto fare il lavoro extra, anche se a ora non si registrano feriti.

Dopo i rovesci e il vento forte, questa mattina però le raffiche e i millimentri di pioggia sono stati in minore quantità, anche se si sono comunque registrati decine di interventi dei Vigili del fuoco, perlopiù gronde pericolanti e rami di alberi spezzati e a terra. Coinvolto tutto il territorio bolognese, a macchia di leopardo.

L'allerta meteo emanata ieri ha validità fino alla mezzanotte di oggi, ma un progressivo miglioramento della situazione è previsto già nelle prossime ore. Ieri pomeriggio invece si è ripetuto il classico copione delle piogge torrenziali, con il sistema fognario che fatica a drenare l'acqua in eccesso a causa dei rovesci torrenziali. Si stima che in un'ora siano caduti oltre 25 mm di pioggia, un dato di solito distribuito in una mezza giornata.

Il meteo per le prossime ore come detto dovrebbe andare incontro a un progressivo miglioramento, anche se temporaneo. Esaurita la spinta della cella temporalesca, creata dalla convoluzione tra una corrente fredda da Nord, con l'ancora caldo marre Tirreno, il maltempo tornerà a fare capolino proprio durante il ponte di Ognissanti, con una perturbazione di origine altantica in avvicinamento sempre da Ovest.