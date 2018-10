Temporale a Bologna: pioggia battente, allagamenti e tombini intasati

Vigili del fuoco chiamati al lavoro extra questa mattina, per un improvviso temporale giunto in coda a una nottata comunque perturbata da precipitazioni intense. Dalle 8:00 di questa mattina circa una ottantina sono state le chiamate ai Vigili del fuoco per sengalare strade allagate e tombini intasati.

A Porta Saragozza il fenomeno ha portato al verificarsi di un temporaneo 'ruscello urbano' proprio in prossimità della porta, mentre altre segnalazioni riportano di cumuli di foglie che intasano le bocche di scolo ai lati delle strade, creando così ampi allagamenti. Secondo le rilevazioni Arpae in tutto sono una ventina i millimetri caduti da questa notte sul territorio comunale.