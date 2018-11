Maxi-temporale: cantine allagate, una trentina di interventi dei Vigili del Fuoco

Almeno una trentina gli interventi dei Vigili del Fuoco dopo il forte temporale di ieri sera, che ha provocato allagamenti in molte cantine, trombe degli ascensori e sottopassaggi ferroviari. La zona magiormente interessata dal fenomeno è stata quella di Castel Maggiore, Argelato, Funo e San Matteo della Decima e tutti gli interventi sono stati conclusi entro la mattina odierna.

«Abbiamo lavorato tutta la notte con diverse squadre - fanno sapere dalla centrale dei Vigili del Fuoco - ormai con queste bombe d'acqua interventi come questi sono diventati ordinari. Oltre alle cantine siamo intervenuti anche su alcuni sottopassi ferroviari, sio quali però poco possiamo fare se hanno la predisposizione a non far scolare l'acqua».