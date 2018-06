Temporale notturno, decine gli interventi dei Vigili del fuoco

Sono stati circa una novantina gli interventi che per tutta la notte hanno tenuto impegnati i Vigili del fuoco di Bologna, in concomitanza con l'eccezionale -ma annunciato- temporale che si è scatenato sul territorio metropoltiano.

Dalle ore due alle ore quattro di questa notte son piovuti infatti su Bologna città circa 50 millimetri di pioggia, una intensità che si è replicata anche in alcuni comuni come Malalbergo e Baricella. Nessun rischio per la incolumità ma diverse cantine sono state allagate, così come strade e sottopassaggi di via del Triumvirato e via Zanardi/Bencivenni. Sul luogo anche la Polizia Municipale.