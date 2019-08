Tornano i temporali, a San Lazzaro allagamenti e alberi caduti| FOTO

Torna la pioggia a Bologna e provincia, dove nel tardo pomeriggio di oggi si è passati dal sole ai temporali. Colpito particolarmente la zona di San Lazzaro di Savena, dove si sono registrati alcuni disagi, soprattutto nella frazione di Idice: qui la pioggia caduta copiosa e il vento hanno abbattuto un albero, riversatosi nel mezzo della carreggiata. E' successo lungo la via Emilia, all'altezza della rotonda che va verso Colunga. Da quanto si apprende, sul luogo sono in breve intervenuti i vigili urbani, che hanno provveduto a ripristinare la viabilità nella zona, rimuovendo il grosso arbusto.

Poco distante si è registrato anche l'allagamento del sottopasso di via Caselle. Anche qui è stato necessario l'intervento deli vigili. Al momento non si apprende di altri danni o disagi provocati dal maltempo nella zona. Intanto la pioggia continua a battere, anche nel capoluogo felsineo. Vento forte e anche grandine vengono segnalati in altri comuni felsinesi, soprattutto nella zona di Ozzano.

Il meteo di domani

Anche per la giornata di domani nel bolognese è previsto ancora maltempo, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge al mattino. Graduale assorbimento dei fenomeni però si avranno già nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno da una minima di 22 a una massima di 31 gradi .