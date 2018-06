Temporale Valsamoggia: "Discese di fango e acqua, abbiamo lavorato tutta la notte"

Smottamenti e allagamenti sono stati registrati questa notte in Valsamoggia. Una bomba d’acqua che ha colpito alcune zone del territorio, mettendo a rischio anche la viabilità. Dalle 10 di ieri sera alle 3 di questa mattina, vigili del fuoco, carabinieri e mezzi cantonieri hanno lavorato per liberare un tratto di strada, tra il centro urbano di Monteveglio e Bentivoglio, dove per dieci metri fango e terra avevano invaso la carreggiata.

Grazie all’immediato intervento la viabilità non è stata interrotta, ma le auto transitavano a sensi alterni su un solo alto della strada. Disagi anche sulla strada provinciale nel territorio di Ponzano, tra Zappolino e Savigno.

Sul posto anche il sindaco Daniele Ruscigno: “In mattinata avremo dati più precisi, ma è veramente caduta tanta acqua - spiega -. Sono stati registrati discese di acqua e fango in alcuni punti e allagamenti, nessuno di grave entità, ma sono stati episodi che hanno necessitato di un immediato intervento. Autorità e addetti hanno lavorato tutta la notte, e alle prime luci dell’alba la situazione è tornata alla normalità “ .

Sono stati circa una novantina gli interventi che per tutta la notte hanno tenuto impegnati i Vigili del fuoco di Bologna, in concomitanza con l'eccezionale temporale che si è scatenato sul territorio metropoltiano.